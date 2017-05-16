В "Видродженни" назвали блокировку соцсетей "практикой коммунистического строя КНР"

Блокировка социальных сетей приближает наше государство к коммунистическому строю КНР. Об этом на своей странице в Facebook заявил первый заместитель председателя партии «Видродження» Владимир Пилипенко, комментируя указ президента о введении санкций в отношении ряда российских компаний. По его словам, информационное пространство в государстве нужно защищать, но не такими методами.

"Все это блокирование напоминает внедрение украинского аналога программы "Золотой щит", которая в 2003 году заработала в Китайской Народной Республике под предлогом защиты государственных интересов Китая от влияния Запада. Фактически, президент Украины внедряет аналогичные решения, как и в коммунистическом Китае, который точно не является образцом демократии для Украины.

Также такими запретами мы копируем худшие практики агрессора, зеркально повторяя действия Кремля. Наоборот, открытость и свобода должны быть конкурентным преимуществом Украины, которая является частью Европейского сообщества", - считает Пилипенко.

Он также предположил, что подобные запреты сегодня вызовут неоднозначную реакцию в обществе.

"Фундаментальные вещи надо делать вовремя. Только тогда достигается результат. Блокировать или не блокировать российские ресурсы надо было решать еще в 2014 году. Сейчас соответствующее решение напоминает скорее разбор полетов - устранение бизнес-конкурентов, а не отстаивание национальных интересов. Так что меня лично интересует истинная причина такого шага. Только по приблизительным расчетам ежемесячная аудитория Одноклассников в Украине - около 25% от всего населения, или 9,5 миллионов. Не надо тешить себя иллюзиями, что все они сразу обрадуются, что их основной канал коммуникации закроют", - от метил он.