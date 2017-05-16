Докладчика ЕП по украинскому безвизу Мари Габриэль выдвинули на должность еврокомиссара

Кандидатура депутата Европейского парламента Марии Габриэль, которая является докладчиком по вопросу предоставления безвизового режима Украине, выдвинуты на должность европейского комиссара по вопросам цифровой экономики и общества.

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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже провел с ней собеседование.

«Сегодня президент Жан-Клод Юнкер провел интервью с Марией Габриэль, кандидатом, которого предложили власти Болгарии для комиссии, чтобы заменить бывшего члена комиссии Кристалину Георгиеву», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В ЕК также отметили, что Юнкер подтвердил компетентность Габриэль. Он уже направил письмо президенту Европейского парламента Антонио Таяни, в котором сообщил о намерении передать портфель ЕК по вопросам цифровой экономики и общества Габриэль. В ближайшие недели в ЕП начнется процедура обсуждения ее кандидатуры в соответствующих комитетах.

Ранее должность европейского комиссара по вопросам цифровой экономики и общества занимала Кристалина Георгиева, которая в январе 2017 года была назначена исполнительным директором Всемирного банка.