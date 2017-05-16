Порошенко подписал указ о продлении санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.

Также этим указом признаются утратившими силу ряд аналогичных указов президента Украины от 2015 и 2016 годов.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

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В тексте решения СНБО, прилагаемого к указу, говорится: «Поддержать предложения о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные Кабинетом министров Украины (распоряжение от 26 апреля 2017 № 288-р), Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины».

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению правительства № 288-р от 26 апреля, Кабинет министров внес на рассмотрение СНБО предложение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно приложениям 1-4 к распоряжению Кабинета министров от 31 августа 2016 г. № 639 и решению СНБО от 16 сентября 2016 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое введено в действие указом президента Украины от 17 октября 2016 г. № 467.

Согласно решению СНБО, санкции против России применяются сроком на один год против физических и юридических лиц.

В 2015 году СНБО внес в санкционный список 347 человек, в 2016 году - 335 физических лиц. Также под санкции попала 271 российская компания.