"Радикальная партия" исключила Артеменко из фракции из-за "плана" передать Крым в аренду России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Решение фракции Радикальной партии Ляшко — исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сдать мандат, полученный по списку РПЛ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, требование сложить мандат было выдвинуто Артеменко из-за предложения передать Крым в аренду России.

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Сегодня издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко об отмене президентом Дональдом Трампом санкций против России.

Планом предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Пока не ясно, примет ли Белый дом это предложение серьезно. Как отмечает издание, этот «дипломатический фриланс» вызвал гнев украинских чиновников.

В частности, посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Артеменко "не имеет права предъявлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины любым иностранным правительствам, в том числе администрации США" и отверг идею договора аренды Крыма.

"Это грубое нарушение Конституции, – сказал он в письменных ответах на вопросы The Times. - Такие идеи могут проталкиваться лишь теми, кто открыто или скрыто представляет интересы России".