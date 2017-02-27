Артеменко настаивает, что Ляшко знал о его "плане примирения с РФ"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Артеменко сказал сегодня во время пресс-конференции.

В частности, по его словам, "Ляшко был осведомлен о моих планах, о наших мирных инициативах".

На уточняющий вопрос, говорил ли ему Ляшко о предварительной поддержке этого "плана", Артеменко заявил, что "более того, Ляшко должен был ехать со мной в Соединенные Штаты Америки на все эти мероприятия, в которых я принимал участие".

"То есть, на инаугурацию, о чем он публично информировал, на молитвенный завтрак", - сказал депутат и добавил, что также в США должен был состояться еще ряд встреч, в частности, с украинской диаспорой.

Читайте такжеАвтор "плана" сдаче Крыма в аренду сознался, что проводил переговоры с представителями США

Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с должности советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение депутата от Радикальной партии Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

"Планом" предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

В тот же день лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко опроверг информацию о том, что Артеменко якобы предупреждал Ляшко о существовании такого "мирного плана".