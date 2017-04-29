Порошенко прекратил гражданство Украины скандальному нардепу-"арендодателю Крыма" - Ляшко

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко из-за наличия у последнего гражданства Канады. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно - украинское! - гражданство", - говорится в его сообщении.

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Ляшко напомнил, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства, а вот прекращать - нет.

"Поэтому Артеменко, который сам признался и подтвердил это на допросе в прокуратуре Крыма о получении им канадского гражданства, согласно действующего закона утратил украинское гражданство", - заявил нардеп.

Кроме того, главный радикал заявил о намерениях требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая достроко прекратил депутатские полномочия Артеменко.

"По моей информации, сегодня в 6:30 утра Артеменко вылетел в Вену, Австрия. Надеюсь, он вернется и сдаст украинский паспорт, который он променял на иностранный", - добавил Ляшко.

20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом "план нормализации отношений" между Украиной и Россией для отмены санкций.

"Планом" предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.