Порошенко заверил: никакой принудительной эвакуации из зоны АТО не будет

17:29, 14 мая 2017
Политика
777 0

По словам президента, эвакуация из зоны АТО возможна только добровольно.

Принудительной эвакуации из АТО не будет, заверил президент / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой принудительной эвакуации из зоны АТО не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО усложнилась, четверо военных ранены

«Относительно эвакуации – никакой принудительной эвакуации не будет, только добровольная», - сказал Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко
Теги: #Петр Порошенко#эвакуация из зоны АТО#принудительная эвакуация