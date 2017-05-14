Порошенко заверил: никакой принудительной эвакуации из зоны АТО не будет
17:29, 14 мая 2017Политика
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По словам президента, эвакуация из зоны АТО возможна только добровольно.
Принудительной эвакуации из АТО не будет, заверил президент / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой принудительной эвакуации из зоны АТО не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.
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«Относительно эвакуации – никакой принудительной эвакуации не будет, только добровольная», - сказал Порошенко.
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Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко