Порошенко заверил: никакой принудительной эвакуации из зоны АТО не будет

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой принудительной эвакуации из зоны АТО не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

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«Относительно эвакуации – никакой принудительной эвакуации не будет, только добровольная», - сказал Порошенко.