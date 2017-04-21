Защита Мартыненко называет надуманными выдвинутые ему обвинения

Сторона защиты бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко называет надуманными выдвинутые ему обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил его адвокат Игорь Черезов в интервью журналистам сегодня перед началом судебного заседания по избранию Мартыненко меры пресечения.

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«Выдвинутые ему обвинения не то что не обоснованные, они надуманные», - подчеркнул защитник.

По его словам, никакой надобности в задержании Мартыненко и избрания ему меры пресечения не было и нет, поскольку дело расследуется уже полтора года, и за этот период времени его подзащитный мог, если бы захотел, неоднократно выехать за пределы страны.

Также адвокат считает безосновательной сумму залога в 300 млн грн как альтернативу аресту, ибо она (сумма залога) должна быть адекватной для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, а не являться якобы суммой компенсации причиненного ущерба.

Кроме того, Черезов отметил, что его удивляет подход стороны обвинения к оформлению подозрения, так как оно было сформулировано только сегодня ближе к 5 часам утра, хотя до этого для его оформления у стороны обвинения времени было предостаточно.

Также адвокат высказал удивление, что так называемая автоматизированная система распределения дел между судьями выбрала именно судью Александра Бобровника при том, как по ходатайству по избранию меры пресечения Мартыненко, так и по избранию меры пресечения Сергею Переломе, который в деле проходит как сообщник.

В связи с этим, адвокат допускает, что просто искусственно назначен «удобный судья», в отношении которого открыто уголовное производство, и он таким образом будет выполнять «все поручения», которые ему будут даны.

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Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Мартыненко, который подозревается в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

САП требует избрания Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с альтернативой внесения залога в 300 млн грн.

Сообщение о подозрении было вручено Мартыненко 20 апреля.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступная организация в составе должностных лиц ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», должностных лиц «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», а также группы лиц, имеющих контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершила растрату средств ГП «ВостокГОК» в размере 17,28 млн. долл. путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП «ВостокГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

В дальнейшем указанные средства были перечислены со счетов компании Steuermann на счета офшорных компаний «Wargrave trading LLP» и «Dallas Fuel SA», после чего руководителями и участниками преступной организации обращены в собственную пользу.