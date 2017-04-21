Соломенский суд Киева сегодня в 15:00 будет избирать меру пресечения Мартыненко

Соломенский районный суд Киева сегодня в 15.00 рассмотрит ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, который подозревается в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом САП сообщает на своей странице в Facebook.

При этом отмечается, что САП требует избрания подозреваемому Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с альтернативой внесения залога в 300 млн грн.

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В САП сообщают, что заседание состоится по адресу: Вознесенский спуск, 10 (бывшая улица Смирнова-Ласточкина, 10).

Как напомнили в антикоррупционной прокуратуре, Мартыненко вчера, 20 апреля, было вручено уведомление о подозрении.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», должностных лиц «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, была совершена растрата средств ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл. путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

В дальнейшем указанные средства перечислены со счетов компании Steuermann на счета офшорных компаний «Wargrave trading LLP» и «Dallas Fuel SA», после чего руководителями и участниками преступной организации обращены в собственную пользу.