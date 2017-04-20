В схеме растраты 17 миллионов долларов ГП "Востгок" принимала участие австрийская компания-посредник – САП

В схеме растраты 17,28 млн долл. ГП «ВостГОК», по подозрению в совершении которой задержан экс-нардепа Николай Мартыненко, принимала участие австрийская компания-посредник Steuermann.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Читайте такжеВ сети появилось видео задержания экс-нардепа Мартыненко

Руководитель САП отметил, что антикоррупционной прокуратурой после выполнения указаний прокурора - процессуального руководителя согласовано уведомление о подозрении Мартыненко.

"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (далее – ГП «ВостГОК»), должностных лиц «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH» (далее – компания Steuermann), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, была совершена растрата средств ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн. долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann", - подчеркнул Холодницкий.

"В дальнейшем указанные средства, перечисленные на счета компании Steuermann с использованием оффшорных компаний «Wargrave Trading LLP» и «Dallas Fuel SA» руководителями и участниками преступной организации, обращены в собственную пользу", - добавил руководитель САП.

Сейчас Мартыненко доставлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины для проведения процессуальных и следственных действий.