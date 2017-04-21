Дело Мартыненко: экс-депутату грозит до 12 лет тюрьмы
Бывший нардеп фигурирует по делу о нанесении ущерба ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".
Бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, который фигурирует по делу о нанесении ущерба ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил сегодня журналистам в Киеве.
«Преступление особо тяжкое – от 8 до 12 лет (лишения свободы)», - сказал он.
Керівник #САП про "справу #Мартиненка": зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту— NAB Ukraine (@nab_ukr) April 21, 2017
Холодницкий при этом заметил, что «защита будет делать все, чтобы опровергнуть утверждения стороны обвинения».
Затримання #Мартиненка було спокійним - #Холодницький— NAB Ukraine (@nab_ukr) April 21, 2017
По его словам, заседание Соломенского райсуда Киева по избранию Мартыненко меры пресечения может начаться сегодня после 12.00, поскольку стороне защиты нужно ознакомиться с материалами о подозрении.
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Руководитель САП также не исключает согласования других подозрений по данному делу «Будут ли другие подозрения? Возможно, будут», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Он уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.
По версии следствия, государственное предприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.
САП будет просить суд избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.