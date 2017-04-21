Дело Мартыненко: экс-депутату грозит до 12 лет тюрьмы

Бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, который фигурирует по делу о нанесении ущерба ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Преступление особо тяжкое – от 8 до 12 лет (лишения свободы)», - сказал он.

Керівник #САП про "справу #Мартиненка": зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту — NAB Ukraine (@nab_ukr) April 21, 2017

Холодницкий при этом заметил, что «защита будет делать все, чтобы опровергнуть утверждения стороны обвинения».

По его словам, заседание Соломенского райсуда Киева по избранию Мартыненко меры пресечения может начаться сегодня после 12.00, поскольку стороне защиты нужно ознакомиться с материалами о подозрении.

Читайте такжеДетективы НАБУ задержали второго фигуранта в деле Мартыненко

Руководитель САП также не исключает согласования других подозрений по данному делу «Будут ли другие подозрения? Возможно, будут», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Он уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.

По версии следствия, государственное предприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

САП будет просить суд избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.