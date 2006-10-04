Партия регионов “выдумывает причины” для отставки губернатора Харьковской области

Заместитель партии “Реформы и порядок” Владимир ФИЛЕНКО считает, что Партия регионов выискивает основания для отстранения от должности председателя Харьковской областной государственной администрации Арсена АВАКОВА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ПРП, по мнению В.ФИЛЕНКО, “попытки регионалов сместить с должности председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА – это действительно политический заказ, потому что никаких оснований для этого, связанных с выполнением губернатором служебных обязанностей, не существует”.

“Сказали бы честно, - упрекнул представителей Партии регионов харьковчанин В.ФИЛЕНКО, - “мы хотим забрать власть”, и не нужно выдумывать несуществующие причины для отставки АВАКОВА”.

По мнению В.ФИЛЕНКО, “Арсен АВАКОВ и команда областной администрации работают нормально, эффективно, и это одна из лучших властных команд, которые были когда-либо в Харьковской области”.

Он сказал, что разделяет обеспокоенность областной организации ПРП “в связи с попытками регионалов любой ценой прибрать к рукам всю власть в Харьковской области”. “Учитывая стиль и методы работы Партии регионов в целом и в Харьковской области в частности, это не может не вызывать обеспокоенности у любого нормального человека", - заявил В.ФИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, областная парторганизация ПРП заявила, что считает надуманными обвинение в адрес губернатора А.АВАКОВА, ссылаясь на то, что под его руководством Харьковская область по социально-экономическим показателям находится в числе лидирующих регионов Украины.