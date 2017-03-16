Запрет на перевозки грузов в АТО: Евросоюз заинтересовался решением СНБО и готовит собственную позицию

Европейский Союз запросил у Украины информацию относительно решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении перемещения грузов через линию разграничения в зоне АТО и сегодня представит свою позицию.

Об этом сообщил журналистам председатель представительства ЕС в Украине Хюг Мінгарелли на бизнес-форуме в Киеве.

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«Мы запросили информацию у украинской власти и представим свою позицию в течение нескольких часов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО приняла решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения в зоне АТО будет действовать до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долл.

«Предлагаю Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временном полном прекращении транспортного - и не только железнодорожного сообщения с оккупированной территорией. Он будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут обратно под юрисдикцию Украины украденные украинские производства», - сказал президент.