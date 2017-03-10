Коллега Насирова фигурирует в деле о незаконном обогащении (документ)

Бывший руководитель внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет фигурирует в уголовном производстве о незаконном обогащении. Об этом пишет УП со ссылкой на заявление Генпрокуратуры в ответ на запрос издания.

Отмечается, что соответствующее производство 1 марта было внесено в Единый реестр досудебных расследований. Однако, сообщение о подозрении Шеремету еще не вручали.

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Что же касается того, есть ли основания для объединения дел Насирова и Шеремета, в САП ответили отрицательно.

"В настоящее время в материалах уголовного производства отсутствуют фактические данные, которые бы давали основания для его объединения с другим уголовным производствам, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины", - заявили источники в САП.

При этом издание сообщает, что Шеремета был уволен с ГФС еще 7 марта.

Напомним, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насірову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что председатель ДФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре».

В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насірову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.