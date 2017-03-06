Полторак обсудил с президентом Красного креста возможность создания зон безопасности на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Отмечается, что президент МККК подчеркнул важность налаживания оперативного диалога, что позволит поддерживать постоянную связь как с руководством Минобороны, так и командирами непосредственно на местах.

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Он также отметил заинтересованность МККК в продолжении сотрудничества с украинским оборонным ведомством.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы создания зон безопасности вокруг критических объектов инфраструктуры, совершенствования процедуры пересечения линии соприкосновения, гуманитарного разминирования, поиска пропавших без вести лиц и др.», - говорится в сообщении.