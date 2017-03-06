Полторак обсудил с президентом Красного креста возможность создания зон безопасности на Донбассе

18:23, 06 марта 2017
Политика
519 0

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером возможность создания зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, совершенствование процедуры пересечения линии соприкосновения и гуманитарного разминирования на Донбассе.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Отмечается, что президент МККК подчеркнул важность налаживания оперативного диалога, что позволит поддерживать постоянную связь как с руководством Минобороны, так и командирами непосредственно на местах.

Читайте такжеПолторак и Чубаров договорились создать в ВСУ отдельное крымскотатарское подразделение

Он также отметил заинтересованность МККК в продолжении сотрудничества с украинским оборонным ведомством.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы создания зон безопасности вокруг критических объектов инфраструктуры, совершенствования процедуры пересечения линии соприкосновения, гуманитарного разминирования, поиска пропавших без вести лиц и др.», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Полторак#МККК