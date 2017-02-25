Джемилев: крымскотатарский батальон станет подразделением морской пехоты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

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"Есть принципиальная договоренность с министром обороны Полтораком, что это будет подразделение в составе морской пехоты. Это не совсем то, чего мы хотели, но для начала, наверное, пойдет", - сказал Джемилев.

На вопрос о количестве бойцов, которые войдут в крымскотатарский батальон, Джемилев отметил, что ранее «было записано около 250 человек, но поскольку не решался этот вопрос, не был узаконен...». «Я думаю, после того, как этот батальон будет узаконен, то очень многие будут записываться. Причем не только этнические крымские татары, но и все те, которые принимают те принципы, на которых должен базироваться этот батальон", - заявил Джемилев.

Также он добавил, что сначала планировалось, что этот батальон войдет в состав Национальной гвардии, но в последствии решили, что он будет в составе Вооруженных сил Украины. "Это очень актуально, потому что сейчас, в последнее время, ускорился нажим на людей, чтобы их призвать в российскую армию, а я не представляю крымского татарина, который присягал бы на верность российской армии. Им остается выбор или садиться в тюрьму, или же переходить границу и служить своей стране", - сказал Джемилев.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля министр обороны Украины Степан Полторак и народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обсудили перспективы и порядок призыва на военную службу по контракту в составе подразделения бригады морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины граждан разных национальностей, которые являются выходцами из АР Крым.

«ВС Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер», которые изъявят в порядке, предусмотренном законодательством Украины, добровольное желание служить в ВС Украины. Формирование указанного подразделения будет проходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава. Кроме того, будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих различных религиозных конфессий, а именно – к пастырской работе будут привлекаться представители различных вероисповеданий», - сообщили в Минобороны.