Луценко готовит снятие неприкосновенности с трех нардепов-уклонистов от налогов, среди них Шуфрич

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на брифинге.

«Позавчера я получил результаты внеплановой проверки ГФС по электронным декларациям троих из 17, в отношении направленных нами народных депутатов. У каждого из этих троих депутатов, а именно - Супруненко, Константиновского и Шуфрича - установлена неуплата налогов на суммы, соответственно, 60, 50 и 40 миллионов гривен. Цифры округлены. В связи с этим я планирую в ближайшее время подготовить представления в Верховную Раду», - заявил Луценко.

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По его словам, «особенность статьи 212 «неуплата налогов» (Уголовного кодекса) предусматривает возможность закрытия дела по уплате налогов. То есть, у троих высоких особ есть два варианта – оплатить, и дело, согласно закону, будет закрыто, или получить три года тюрьмы. И тот, и тот вариант будет приемлемым».