Адвокат заподозрил ВСП в попытке не привлекать к ответственности судей, которые преследовали активистов Майдана (документ)

Адвокат «Автомайдана» Роман Маселко предполагает, что Высший совет правосудия пытается избежать привлечения к ответственности судей, которые преследовали активистов.

Об этом Маселко написал на своей странице в Facebook, разместив скан-копию ответа ВРП.

«7 апреля 2016 года Высшему совету юстиции (которая реорганизована в Высший совет правосудия - УНИАН) переданы дела по 305 "судей Майдана". С этого времени ВСЮ открыл производство лишь в отношении 45 судей. Другие 260 ждут своей очереди», - проинформировал адвокат.

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По его данным, в отношении большинства из этих 305 судей уже истекают сроки привлечения к ответственности (3 года с дня вынесения решения).

В то же время, как отметил Маселко, в Высшем совете правосудия заявили, что не имеют информации об истечении сроков привлечения к ответственности судей, которые выносили незаконные решения в отношении участников акций протеста.

«Мы попросили ВРП дать инфо, когда заканчиваются сроки по каждому делу. Но нам ответили, что такая информация "не была создана в процессе деятельности ОРУ и не находится в ее владении" !!!. Да, так получается ВРП не владеет инфой относительно сроков наказания судей. Очевидно, что их окончание будет сюрпризом для ОРУ - "Ой мы хотели наказать, но оказалось срок истек", - заявил адвокат.