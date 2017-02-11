Украина ждет подтверждения информации о задержании в РФ 47 украинцев по подозрению в наркоторговле

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Министерству иностранных дел и Министерства внутренних дел РФ по поводу задержания 47 граждан Украины, которых подозревают в участии в международном наркосиндикате «ХимПром», который ранее был ликвидирован на территории России.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Обнародованная информация требует официального подтверждения. В связи с этим посольство Украины в РФ обратилось в МИД России и следственного департамента МВД России с просьбой подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины и сообщить о составе инкриминируемых им преступлений и город держание, и намерены предоставить адвоката", - сказал Кирилич.

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Также он отметил, что на сегодня существуют устойчивые схемы завоза граждан Украины в РФ при посредничестве ряда структур, которые выдают себя за агентства по подбору персонала для работы в России.

«МИД предостерегает украинцев от принятия решения о поиске работы путем договоренности с непроверенными или сомнительными посредниками. Мы должны понимать, что трудоустройство за рубежом возможно только законным путем с соблюдением установленных требований», - отметил Кирилич.

Ранее росСМИ сообщали, что 10 февраля МВД России совместно с ФСБ ликвидировало крупный наркосиндикат «ХимПром» с ежегодным оборотом 2 млрд рублей. По данным следственных органов РФ, из незаконного оборота было изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3,5 тонны прекурсоров (веществ, которые являются предшественниками для синтеза наркотиков), а также лабораторное оборудование, автомашины и свыше 2 млн рублей. Некоторые лаборатории этой преступной группировки производили от 150 до 500 кг наркотических веществ на неделю.

Также сообщалось о задержании 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины.

В МВД России заявили, что преступники вербовали будущих членов этого наркосиндиката на территории Украины путем размещения сообщений о прием на работу курьеров и экспедиторов в России.