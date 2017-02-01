В парламенте Нидерландов зарегистрировали предложение об ассоциации с Украиной

13:18, 01 февраля 2017
Политика
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Во Второй палате парламента Нидерландов зарегистрировали законодательное предложение, содержащее рекомендацию принять закон, которым ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Нидерланды до сих пор не ратифицировали ассоциацию Украина-ЕС / фото: УНИАН

Об этом сообщает "ЕвроПравда".

Предложение опубликовано на сайте парламента Нидерландов.

Отметим, что документы датированы 27 января. В пакет документов относительно предложения входят обращение короля Виллема-Александра, собственно законодательное предложение, пояснительная записка и заключение Государственного совета.

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В тексте законодательного предложения идет речь о том, чтобы закон от 8 июля 2015 года о ратификации Соглашения об ассоциации вступил в силу с момента вступления в силу решения о принятии законодательной инициативы.

Для окончательного принятия эта инициатива должна быть поддержана Сенатом, так называемой Первой палатой.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте озвучил ожидания Украины о скорейшей ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Новость в сюжете: Нидерланды и ассоциация ЕС с Украиной
Теги: #Украина#Нидерланды#Соглашение об ассоциации