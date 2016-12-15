Европарламент принял механизм временного приостановления безвиза

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование состоялось в четверг в Страсбурге в рамках пленарного заседания.

В частности, принятые изменения предоставляют гибкость для быстрой активизации механизма действия безвизового режима ЕС с третьими странами. В соответствии с ними, к гражданам третьих стран снова могут быть введены визовые требования в следующих случаях: когда значительно увеличилось количество граждан, которым отказано во въезде или нарушающих режим пребывания на территории ЕС; когда существенно увеличилось количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища или в случае отсутствия сотрудничества по вопросам реадмиссии (возвращении мигрантов). Визы также могут быть возобновлены в случае угрозы общественному порядку или внутренней безопасности странам ЕС со стороны граждан третьих стран.

Применить механизм временного приостановления могут как государства-члены, так и Европейская комиссия. На Комиссию также возложены функции мониторинга ситуации в странах, которые освобождаются от виз, и регулярно, как минимум раз в год, отчитываться парламенту и Совету по поводу того, как эти страны выполняют условия безвизового режима и соблюдают права человека.

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После сообщения от государства-члена или после запроса простого большинства голосов стран-членов ЕС, или на основании собственного доклада, у Комиссии есть один месяц, чтобы принять решение о приостановлении безвизового режима на девять месяцев. Это решение вступит в силу автоматически.

Согласно закону, в течение периода приостановления безвизового режима Комиссия вместе с заинтересованной страной должна попытаться найти решение ситуации, которая привела к приостановлению безвизового режима. Если ситуация не изменится, Комиссия должна представить не позже чем за два месяца до окончания девятимесячного периода предложение продлить временное возобновление визовых требований на дополнительный период в 18 месяцев. Это решение может быть оспорено как депутатами Европейского парламента, так и государствами-членами.

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Комиссия также может в любой момент принять решение представить законодательное предложение, чтобы переместить третью страну из списка стран, которые освобождаются от визовых требований, в перечень тех, которые должны иметь визы.

Механизм приостановления безвизового режима не применяется к Великобритании и Ирландии.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Комитет постоянных представителей (COREPER) от имени Совета ЕС поддержал согласованный с Европарламентом компромиссный текст о норме относительно пересмотра механизма приостановления, который может быть применен ко всем действующим соглашениям по визовой либерализации. Соглашение было достигнуто между Советом ЕС, Европарламентом и Европейской комиссией в тот же день.

8 декабря профильный комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) одобрил компромисс, достигнутый между Европарламентом и Советом ЕС относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами.

В ЕС неоднократно заявляли, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно только после утверждения в Евросоюзе механизма его приостановления.

Таким образом, процесс предоставления безвизового режима Украине будет ускорен.