Украина требует вернуть "скифское золото": сегодня суд Амстердама решит судьбу экспонатов
14 декабря в 11.00 по Киеву состоится заседание окружного суда Амстердама по делу, вошедшему в обиход названием "скифское золото". Будет оглашено решение суда.
Об этом на своей странице в Facebook написала первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар.
Речь идёт о выставке экспонатов 5 украинских музеев (4 крымских и 1 киевский), которые выставлялись в частном музее Алларда Пирсона в 2014 года, в том числе во время оккупации Крыма Россией. После окончания срока выставки (лето 2014 года - Ред.) экспонаты украинских музеев в Крыму были опечатаны и сегодня хранятся в подвалах голландского музея. Оплачивать хранение экспонатов будет проигравшая сторона.
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"Позиция Украины была чётко артикулирована во время заседания суда в октябре этого года. Все экспонаты украинский музеев принадлежат государственному музейному Фонду Украины. Украина ответственна за их сохранность. В условиях оккупации обеспечить эту сохранность мы не можем, а посему считаем необходимым вернуть артефакты в Украину, которые после того, как Россия уберётся из Крыма, незамедлительно будут возвращены на полуостров", - говорится в сообщении Джеппар.
"Думаю, решение будет в пользу Украины. Международное право, как заверяют голландские адвокаты Украины, на нашей стороне", - уверяет она.
По словам первого замминистра информационной политики Украины, возможны два варианта, если решение будет в пользу Украины.
"РФ в лице крымских музеев либо будет затягивать процесс, подавая на апелляцию, либо захочет избежать очередных решений не в свою пользу (если дело будет рассматриваться в других судах)", - предположила Джеппар.
Напомним, ранее Украина попросила Интерпол объявить "скифское золото" в международный розыск