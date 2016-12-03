Украина просит Интерпол объявить "скифское золото" в международный розыск

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Кроме того, постановление следователя судьи направлено в Интерпол с целью обеспечения международного розыска арестованного имущества.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту отказа музеем Алларда Пирсона Амстердамского университета (Королевство Нидерланды) вернуть музейные экспонаты выставки "Крым – золотой остров в Черном море", которые являются собственностью государства Украина", - говорится в сообщении.

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Напомним, конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник из-за аннексии Крыма Российской Федерацией. Именно в это время экспонаты находились на выставке в Амстердаме. Однако после завершения выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины. Контракт, который предоставлял право на временное хранение коллекции Музеем Алларда Пирсона, завершился 13.06.2014 года, после чего эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.