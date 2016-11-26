Премьер Израиля поблагодарил Украину за отправку самолетов для тушения масштабных пожаров

Об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с Нетаньяху, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Нетаньяху выразил признательность Украине, которая одной из первых стран откликнулась на запрос израильской стороны и направила свои самолеты для преодоления масштабных пожаров в Израиле», - говорится в сообщении.

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Также в ходе беседы лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества, отдельно сосредоточившись на проблематике углубления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Государством Израиль, включая активизацию переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Порошенко пригласил Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в ближайшее время.

Как сообщалось, 24 ноября в окрестностях Хайфы в пяти местах начался пожар. Сначала горел лес, окружающий город, а через несколько часов огонь перекинулся на городские здания. Из-за пожара эвакуировали более 60 тысяч человек, а также университет Хайфы и Технион (Израильский технологический институт).

В этот же день президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству срочно оказать гуманитарную помощь Израилю, где произошли масштабные пожары.

Президент также поручил министру внутренних дел направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожаров.

Вчера два самолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям «АН-32П» вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров.