Премьер Израиля поблагодарил Украину за отправку самолетов для тушения масштабных пожаров
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Украине за отправку самолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для тушения масштабных пожаров.
Об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с Нетаньяху, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.
«Нетаньяху выразил признательность Украине, которая одной из первых стран откликнулась на запрос израильской стороны и направила свои самолеты для преодоления масштабных пожаров в Израиле», - говорится в сообщении.
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Также в ходе беседы лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества, отдельно сосредоточившись на проблематике углубления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Государством Израиль, включая активизацию переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.
Порошенко пригласил Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в ближайшее время.
Как сообщалось, 24 ноября в окрестностях Хайфы в пяти местах начался пожар. Сначала горел лес, окружающий город, а через несколько часов огонь перекинулся на городские здания. Из-за пожара эвакуировали более 60 тысяч человек, а также университет Хайфы и Технион (Израильский технологический институт).
В этот же день президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству срочно оказать гуманитарную помощь Израилю, где произошли масштабные пожары.
Президент также поручил министру внутренних дел направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожаров.
Вчера два самолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям «АН-32П» вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров.