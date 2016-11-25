Видеодопрос Януковича сорван: заседание суда перенесено на 28 ноября

Суд принял решение о переносе допроса экс-президента Украины Виктора Януковича в деле о расстреле активистов Евромайдана.

Читайте такжеЯнукович пообещал выйти на связь 28 ноябряТак, решено провести повторный видео допрос Януковича 28 ноября в 13:00 (14:00 по московскому времени).

При этом сам Янукович настаивал на проведении видеодопроса менно сегодня.

"Я, безусловно, хорошо понимаю, что затягивание моего допроса - это решение умышленное. Умышленное решение тех людей, которые сегодня не хотят установить истину. Поэтому я просил бы Вас, ваша честь, при любой возможности сегодня провести это заседание. Это очень важно. Мы сделали все, что необходимо вместе с моими помощниками с помощью ростовского суда, чтобы была качественная связь. И нас предупреждали, что готовятся провокации. Для этого суд должен учесть, что это также нарушение закона, и те, кто нарушает эти законы, и препятствует заседанию суда, должны быть наказаны", - заявил Янукович.

Читайте такжеПервое выступление Януковича на суде: экс-президент заговорил на украинском языкеЗащитники потерпевших по делу против пятерых экс-"беркутовцев" и прокуроры выступали против проведения заседания Святошинского райсуда Киева без обвиняемых, которых не доставили в суд, так как несколько десятков человек блокировали выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО в Святошинский суд.

Участники акции заявляли, что опасаются, что Янукович может сказать, что экс-"беркутовцы", подозреваемые в убийствах на Майдане, не виноваты.