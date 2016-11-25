Видеодопрос Януковича: суд решил взять перерыв на 20 минут из-за отсутствия обвиняемых
Суд также постарается решить вопрос о возможности перенесения заседания.
Суд по делу убийства людей во время Євромайдану, во время которого запланирован допрос экс-президента Украины Виктора Януковича как свидетеля в режиме видеоконференцсвязи объявил перерыв.
Перерыв объявлен на 20 минут.
При этом в зале заседаний Святошинского и Ростовского судов обсуждается возможность перенесения слушания.
Сам Янукович настаивает на проведении видеодопроса именно сегодня.
«Это моя личная инициатива. Я заинтересован чтобы была выяснена истина», - сказал он.
В Киеве несколько десятков человек блокируют выезд экс-«беркутовцев» из Лукьяновского СИЗО в Святошинский суд, где должен состояться допрос бывшего президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции.
Участники акции заявляют, что волнуются, что Янукович может сказать, что экс-«беркутовцы», которых подозревают в убийствах на Майдане, не виноваты.