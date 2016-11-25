Янукович хочет, чтобы его допросили в режиме видеоконференции именно сегодня (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал во время видеовключение из Ростовского областного суда Российской Федерации.

«Я, безусловно, хорошо понимаю, что затягивание моего допроса это решение умышленное. Умышленное тех людей, которые сегодня не хотят установить истину. Поэтому я просил бы Вас, ваша честь, при любой возможности сегодня провести это заседание. Это очень важно. Мы сделали все, что необходимо вместе с моими помощниками с помощью ростовского суда, чтобы была качественная связь. И нас предупреждали, что готовятся провокации. И поэтому суд должен учесть, что это также нарушение закона, и те, кто нарушает эти законы, и препятствует заседанию суда, должны быть наказаны», - заявил Янукович.

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Как сообщал УНИАН, в Святошинском райсуде Киева, где должен состояться видеодопрос Януковича, объявлен перерыв на 20 минут в связи с невозможностью доставить в суд подозреваемых.

Адвокат пятерых бывших "беркутовцев" Игорь Варфоломеев настаивает на том, что допрос Януковича в суде не может состояться без их участия.