Десятки людей блокируют выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО

В Киеве несколько десятков человек блокируют выезд экс-«беркутовцев» из Лукьяновского СИЗО до Святошинского суда, где должен состояться допрос бывшего президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции, передает «112.ua».

Участники акции заявляют, что волнуются, что Янукович может сказать, что экс-«беркутовцы», которых подозревают в убийствах на Майдане, не виноваты.

Читайте такжеВ Святошинском райсуде аншлаг: более 100 журналистов собрались на допрос Януковича (фото)«Соответственно само понятие состава преступления может нивелироваться, и их могут выпустить. Потеряется серьезный цепочка, который может вывести к тем, кто отдавал приказы расстрел мирных собраний граждан. Наша цель здесь не допустить этого", – сказал участник акции протеста Владимир Загазей.

Напомним, сегодня должно состояться в Святошинском суде заседание по делу убийства людей во время Євромайдану, во время которого запланирован допрос экс-президента Украины Виктора Януковича как свидетеля в режиме видеоконференцсвязи.

Помимо бывшего главы государства, суд допросит экс-командующего Внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка. Оба во время видеосвязи будут находиться в Ростовском областном суде в России.