Адвокаты допускают видеоконференцию из СИЗО, если экс-"беркутовцев" не доставят в суд

Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты обвиняемых поддерживают это предложение, они даже согласились на проведение видеоконференции из СИЗО, если обвиняемых не доставят.

Напомним, сегодня должен состояться допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме онлайн. Отсутствие обвиняемых стало причиной объявления перерыва заседания.

Читайте такжеПервое выступление Януковича на суде: экс-президент заговорил на украинском

При этом в зале заседаний Святошинского и Ростовского судов обсуждается возможность переноса слушания.

Сам Янукович настаивает на проведении видеодопыта именно сегодня. «Это моя личная инициатива. Я заинтересован чтобы была установлена истина», - сказал он.