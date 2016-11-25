Адвокаты допускают видеоконференцию из СИЗО, если экс-"беркутовцев" не доставят в суд
13:49, 25 ноября 2016Политика
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Защитники потерпевших в деле против пятерых экс-«беркутовцев» и прокуроры выступают против проведения заседания Святошинского райсуда Киева без обвиняемых, которых не доставили в суд.
Адвокаты экс-«беркутовцев» согласны на видеоконференцию из СИЗО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты обвиняемых поддерживают это предложение, они даже согласились на проведение видеоконференции из СИЗО, если обвиняемых не доставят.
Напомним, сегодня должен состояться допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме онлайн. Отсутствие обвиняемых стало причиной объявления перерыва заседания.
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При этом в зале заседаний Святошинского и Ростовского судов обсуждается возможность переноса слушания.
Сам Янукович настаивает на проведении видеодопыта именно сегодня. «Это моя личная инициатива. Я заинтересован чтобы была установлена истина», - сказал он.
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