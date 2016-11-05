В деле о преступной группировке Януковича фигурирует около 15 нардепов – Луценко

В уголовном производстве о создании преступной группировки бывшим президентом Украины Виктором Януковичем фигурируют минимум 15 народных депутатов, но представление о привлечении их к уголовной ответственности пока не подготовлены.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я не сторонник анонсировать представление в Верховную Раду. Следствие идет. Как только будет достаточно фактов – представления будут. Сейчас мы прорабатываем дела, в которых фигурируют много народных депутатов. Минимум полтора десятка. Но это не означает, что я могу уже завтра подать представление», - сказал он.

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По словам Луценко, сейчас достаточно фактов, аргументации лишь в отношении народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского.

«По нашей версии является соучастником преступлений Януковича, который хотел поставить под контроль религиозную организацию, а именно - Украинскую православную церковь», - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде 4 ноября поступило представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение народного депутата от “Оппоблока” Новинского к уголовной ответственности.

В представлении отмечается, что ГПУ подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно - архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

Справка УНИАН. 19 сентября Луценко заявил, что Янукович и лица из его окружения звинувачуватимуться в создании мафиозной государственной организации.

Как сообщили в ГПУ, по выводам следователей, деятельность Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации в вопросах, которые касаются национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы, назначения на ключевые посты лиц с российским гражданством, и тому подобное. Соответственно, деятельность Януковича квалифицируется по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Деяния Януковича рассматриваются по следующим направлениям: умышленные действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, завладение государственным имуществом.