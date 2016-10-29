В Генпрокуратуре озвучили суммы денежных средств, арестованных по "делам Януковича"
По словам руководителя департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, Украине должны быть возвращены все арестованные средства.
Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Украине должны быть возвращены все средства, арестованные по уголовным производствам в отношении Януковича и его соратников, а это свыше трех миллиардов гривень.
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Об этом он заявил в интервью ZN.UA.
"Возвращено должно было быть все, что в настоящее время арестовано. Могу сказать, что по обращениям нашего департамента, даже без учета дел Арбузова, Курченко и Клименко, которые у нас забрали, обнаружено и заблокировано зарубежных активов и денежных средств бывших чиновников на общую сумму более $107 млн, 122 млн швейцарских франков ($123,5 млн — ред.), 22 млн евро (в общем — свыше $254 млн — ред.)", - сказал Горбатюк.
Вместе с тем он отметил, что во время следствия из этих средств за рубежом арестованы примерно $30,6 млн, 515 тыс. евро, 1 млн 375 тыс. швейцарских франков ($1 млн 392 тыс — ред.).
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"Кроме того, на счетах в банках Украины арестованы более 35 млн грн, $15,3 млн, 542 тыс. евро, ценные бумаги на сумму 722 млн грн и $5,5 млн, средства подконтрольных компаний на сумму 1 млрд грн, а также $ 5 млн, найденные во время обысков", - добавил Горбатюк.
Он также подчеркнул, что арестованы 64 земельных участка, более 200 объектов жилого и нежилого фонда, 40 гаражей, 37 автомобилей, 8 водных транспортных средств и другие ценности (картины, часы, золотые слитки, иконы и пр.), стоимость которых устанавливается. И работа по выявлению имущества продолжается.
Напомним, ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины на сумму $1,34 млрд.
Кабинет министров заблокировал $1,4 млрд на счетах в украинских банках компаний, приближенных к окружению бывшего президента. Всего в коррупционные схемы "семьи" Януковича были вовлечены 75 украинских компаний.