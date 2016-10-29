В Генпрокуратуре озвучили суммы денежных средств, арестованных по "делам Януковича"

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Украине должны быть возвращены все средства, арестованные по уголовным производствам в отношении Януковича и его соратников, а это свыше трех миллиардов гривень.

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Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

"Возвращено должно было быть все, что в настоящее время арестовано. Могу сказать, что по обращениям нашего департамента, даже без учета дел Арбузова, Курченко и Клименко, которые у нас забрали, обнаружено и заблокировано зарубежных активов и денежных средств бывших чиновников на общую сумму более $107 млн, 122 млн швейцарских франков ($123,5 млн — ред.), 22 млн евро (в общем — свыше $254 млн — ред.)", - сказал Горбатюк.

Вместе с тем он отметил, что во время следствия из этих средств за рубежом арестованы примерно $30,6 млн, 515 тыс. евро, 1 млн 375 тыс. швейцарских франков ($1 млн 392 тыс — ред.).

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"Кроме того, на счетах в банках Украины арестованы более 35 млн грн, $15,3 млн, 542 тыс. евро, ценные бумаги на сумму 722 млн грн и $5,5 млн, средства подконтрольных компаний на сумму 1 млрд грн, а также $ 5 млн, найденные во время обысков", - добавил Горбатюк.

Он также подчеркнул, что арестованы 64 земельных участка, более 200 объектов жилого и нежилого фонда, 40 гаражей, 37 автомобилей, 8 водных транспортных средств и другие ценности (картины, часы, золотые слитки, иконы и пр.), стоимость которых устанавливается. И работа по выявлению имущества продолжается.

Напомним, ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины на сумму $1,34 млрд.

Кабинет министров заблокировал $1,4 млрд на счетах в украинских банках компаний, приближенных к окружению бывшего президента. Всего в коррупционные схемы "семьи" Януковича были вовлечены 75 украинских компаний.