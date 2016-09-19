Луценко рассказал, как Янукович создал мафиозную государственную организацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде Украины.

Как отметил генпрокурор, в расследовании преступлений чиновников он, пользуясь нормами закона, "ловит не только старую, но и новую рыбу".

При этом он уточнил, что противозаконные действия бывших чиновников и нынешних чиновников совершаются по одной и той же схеме.

"В Украине существует одна очень большая государственная зерновая компания. При прежнем президенте Януковиче ее менеджмент украл даже китайский кредит в 300 миллионов. После революции менеджмент этой компании сформировала правая партия, но и они украли по той же схеме. После парламентских выборов эту компанию возглавил менеджмент либеральной партии, и они украли по той же схеме. Сейчас там снова сменился менеджмент, но я снова имею информацию о кражах", - сказал Луценко.

В связи с этим он объяснил, что при смене менеджмента основа преступной организации остается прежней.

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"Поэтому нельзя говорить о новой и старой рыбе, по крайней мере, пока. Это та же основа, которая просто ждет нового шефа, чтобы предложить ему старую схему. Поэтому моя ставка как генпрокурора - отойти от обычных статей Уголовного кодекса, а применять как можно больше статью 255 (создание преступной организации для хищения государственных средств)", - подчеркнул генпрокурор.

"Именно это дает возможность не просто поймать рыбу, но искоренить всю систему, которая порождает новые и новые хищения. Именно таким образом мы подходим и к бывшему президенту, который будет обвиняться в создании преступной и фактически мафиозной государственной организации, и к его людям, расставленным фактически во всех сферах хозяйственной и государственной жизни", - подчеркнул Луценко.

Также он выразил убеждение, что эффект в таких подходах правоохранителей будет достигнут, потому что "мы наступаем на всех направлениях: хищение земли, хищение нефти, хищение леса, хищение янтаря...".

Генпрокурор напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро ведет дело о «черной бухгалтерии» Партии регионов.

"Они получили документы так называемой «черной кассы» Партии регионов, где действующие депутаты, иностранцы, бизнесмены, политики, общественные активисты Украины получали от 10 долларов на кофе до трех миллионов на «правильное голосование» в Верховной Раде. Это значит - тотально коррумпированная система фактически государственной мафии, которая контролировала в своих руках все, начиная от парламента, судов, прокуратуры, полиции, министерств, вплоть до самого низа", - сказал генпрокурор.

В связи с этим он рассказал о факте, как бывший генпрокурор "украл деньги, выделенные на строительство Генеральной прокуратуры".

Как утверждает Луценко, степень цинизма и отсутствие чувства ответственности у представителей режима Януковича были настолько большими, что их преступные действия нельзя назвать просто коррупцией. По его словам, коррупция - это проявления незаконных действий в тех или иных направлениях жизненной деятельности любого государства.

"У нас, к сожалению, это была тотально организованная мафиозная система, когда все госслужащие платили президентскому окружению, а эти деньги использовались на подкуп других служащих", - сказал Луценко.

При этом он подчеркнул, что сегодня нужно говорить о том, чтобы такого больше не повторилось никогда в Украине.