"Большое дело Януковича": экс-президенту сообщено о подозрении в 8 уголовных делах

Об этом заявил руководитель департамента спецрасследования ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Громадське.

"Януковичу сообщено о подозрении в 8 делах", - сказал он, добавив, что в суд они пока не переданы.

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По словам Горбатюка, по делам, по которым Януковичу сообщили о подозрении, расследование приостановлено по розыску, что приостанавливает течение сроков следствия.

"По УПК с момента уведомления о подозрении есть год, за который нужно направить дело в суд. Когда мы сообщаем о подозрении и объявляем в розыск, мы останавливаем расследования по розыску", - пояснил он.

В то же время Горбатюк отметил, что генпрокурор Юрий Луценко хочет использовать эту процедуру заочного расследования и до конца года все быстро направить в суд.

"В частности, он говорил, что хочет объединить все эпизоды в одно дело по преступной организации и направить в суд и его", - добавил руководитель департамента спецрасследования ГПУ.

Напомним, 24 октября, в ГПУ заявили о создании Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

В частности, новое Управление призвано активизировать и завершить следствие и передать в суд «большое уголовное дело» в отношении Януковича и его ближайшего окружения.

В то же время Горбатюк заявил, что передача "Большого дела Януковича" в расследование созданному департаменту несет угрозу доведению этих дел до конца. Горбатюк добавил, что пока окончательно не решено, какие именно дела оставят его департаменту, а которые передадут созданному.

Впрочем, сам генпрокурор подчеркнул, что не согласен с позицией Горбатюка о необходимости очного процесса по делу преступлений режима Януковича.

"Все экономические дела, необходимые для передачи преступной группировки Януковича в суд, отходят вместе со следователями и прокурорами. Это вынужденно. Потому Горбатюк против заочного процесса, говорит: надо ждать очного. Я на это никогда не соглашусь", – сказал генпрокурор.

При этом Луценко отметил, что в управлении Горбатюка остаются все дела Майдана и все сотрудники, что над ними работали.