Луценко назвал начальника новосозданного Управления по расследованию "дела Януковича"

Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил начальником новосозданного Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Дмитрия Басова, передает корреспондент УНИАН.

Отмечается, что Басов ранее был подчиненным начальника департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

«Подчиненный Горбатюка, который уже полгода работает у него начальником управления, теперь отделяется и становится самостоятельным начальником, и пойдет предусмотренным законом путем заочного осуждения, причем доказательства в судах будут те, которые получил Горбатюк и его команда за 2,5 года. Конечно, мы будем добавлять другие доказательства, надеемся получить в ближайшее время », - заявил он.

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Напомним, вчера, 24 октября, в ГПУ заявили о создании Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

В частности, новое Управление призвано активизировать и завершить следствие и передать в суд «большое уголовное дело» в отношении экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

В то же время Горбатюк заявил, что передача "Большого дела Януковича" в расследование новосозданном департамента несет угрозу доведенню этих дел до конца. Горбатюк добавил, что пока окончательно не решено, какие именно дела оставят в его департаменте, которые передадут вновь созданному.

Впрочем, сам генпрокурор подчеркнул, что не согласен с позицией главы Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка о необходимости очного процесса по делу преступлений режима Виктора Януковича.

"Все экономические дела, необходимые для передачи преступной группировки Януковича до суда, отходят вместе со следователями и прокурорами. Это вынужденно. Потому Горбатюк против заочного процесса, говорит: надо ждать на очный. Я на это никогда не соглашусь", – сказал генпрокурор.

При этом Луценко отметил, что в управлении Горбатюка остаются все дела Майдана и все сотрудники, что над ними работали.