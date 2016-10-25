У Порошенко назвали убийство журналиста Шеремета вызовом Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Жигулин сказал на международной конференции «Безопасность журналистов в Украине. Прекращение безнаказанности» в Киеве.

«Убийство в центре нашей столицы известного украинского деятеля, белорусского и российского журналиста, украинского нашего коллеги Павла Шеремета мы расцениваем как вызов, брошенный, в первую очередь, украинскому государству, и направленный на дестабилизацию украинского общества», - заявил он.

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Жигулин напомнил, что президент Украины Петр Порошенко после этого ужасного случая собрал совещание и дал четкое поручение руководству силовых структур обеспечить оперативное и объективное расследование этого преступления.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.