Следствие еще не определилось с основной версией убийства Шеремета - Геращенко

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Свободы слова, пишет Liga.net.

"В настоящий момент полиция и лучшие следователи вместе со следователями прокуратуры изучают огромные объемы свидетельских показаний, видеозаписи, чтобы определить самое главное - мотив убийства Павла Шеремета", - сказал он.

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Советник добавил, что есть целый ряд версий, однако до конца следствие еще не определилось, какая версия является основной.

Он подчеркнул, что есть версии, что убийство журналиста связано с его журналистской деятельностью в Украине.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.