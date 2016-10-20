СМИ спрогнозировали, добьется ли Украина ратификации соглашения Украина-ЕС от Нидерландов

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала в комментарии "Апострофу", что Киев должен напомнить об ответственности парламента и правительства Нидерландов и призвать к давлению те страны-члены ЕС, которые завершили ратификацию еще в прошлом году.

"Возможно, благодаря общему призыву к ответственности и сознательному принятию решений нам удастся выйти на результат. Но, опять же, трудно повлиять на желаемый результат, когда суть дискуссии и причины решения, на самом деле, не касаются непосредственно Украины", - сетует Климпуш-Цинцадзе.

Дипломат, экс-посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий сомневается, что призыв ВР в Нидерландах примут во внимание. "Что мы должны сделать? Ну, мы исчерпали свои возможности. Все зависит от того, каким путем пойдут Нидерланды, какое окончательное решение они примут, и как это будет решаться внутри ЕС. Со стороны других европейских государств, я надеюсь, будет соответствующее давление (на Нидерланды - Ред.). Хотя, как мне кажется, вряд ли оно будет эффективным", – сказал он и объяснил, что на данный момент это, скорее, юридический вопрос, чем политический.

Хандогий сомневается, что Украина могла сделать что-то еще, чтобы воспрепятствовать такому развитию событий. Он добавляет, что наша страна попала "под каток евроскептических настроений". "Но пока я не вижу реальных угроз Соглашению об ассоциации как таковому", – поделился мнением дипломат.

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Он считает, что пока нет однозначного ответа на вопрос, что случится, если Нидерланды в результате откажутся ратифицировать Соглашение: "По мнению некоторых наших юристов, это будет "Соглашение об ассоциации с ЕС, минус один". То есть, что это не помешает имплементации Соглашения, и его будут выполнять все, кроме Нидерландов. Но пока это только один из сценариев".

На данный момент, по мнению аналитика Международного центра перспективных исследований Евгения Ярошенко, позиция Украины напоминает позицию "бедного родственника, который пришел к богатому куму просить о помощи". Он объяснил, что, с одной стороны, Киеву нельзя игнорировать диалог с Нидерландами, которые затормозили процесс ратификации Соглашения, но, с другой, механизмов повлиять на позицию этой страны Украина не имеет.

"Призыв провести повторное голосование в Нидерландском парламенте – наиболее реалистичный и разумный в нынешних условиях. Но вопрос в том, как в Нидерландах сложится ситуация, потому что в этой стране стремительно и уверенно растет популярность евроскептиков. Если политсилы начнут спекулировать на теме Украины, они могут потерять свою поддержку, а популисты получат еще больше бонусов", – считает Ярошенко.

Украина, отметил он, по сути, стала жертвой евроскептиков в этой стране, но сделала и ряд ошибок в плане информационной политики перед референдумом в Нидерландах. "Очень сильный акцент делался на том, что Украина хочет в Европу, и просили нидерландский народ проголосовать "за". И голландцы восприняли Соглашение об ассоциации как реальный шаг к членству Украины в ЕС. А в Нидерландах, в богатой северной стране, очень негативно относятся к попрошайкам", – объяснил Ярошенко и добавил, что призывы украинцев проголосовать так или иначе воспринимались как вмешательство во внутренние дела страны.

Эксперт предположил, что повторное голосование в парламенте Нидерландов будет требовать того, чтобы партии между собой договорились по вопросу Соглашения, а это вряд ли произойдет до выборов, которые состоятся в марте 2017 года. Давление со стороны европейцев и глав европейских институций этот процесс также не ускорит.

Вице-премьер-министр Климпуш-Цинцадзе отказалась говорить о сроках, когда может быть обнародовано решение Нидерландов. Киев, по ее словам, активно работает над тем, чтобы предостережения к нератификации были восприняты всеми странами ЕС. По мнению Климпуш-Цинцадзе, если Нидерланды все-таки откажутся ратифицировать Соглашение, "первое, что мы получим - это потирание рук в Кремле", поскольку государства ЕС столкнутся с еще одним существенным вызовом и раздражителем единства ЕС.

Ярошенко считает, что один из вероятных и позитивных для Киева сценариев – подписание некоего дополнительного протокола Евросоюзом, всеми странами-членами ЕС и Украиной "о том, что некоторые положения не будут распространятся на Нидерланды".

"На Нидерланды, – пояснил международник, – не будет распространятся первая глава, где (прописаны - Ред.) политические положения, сотрудничество в сфере безопасности и обороны, которые носят скорее декларативных характер, чем наполнены реальным содержанием".

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

В то же время 22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

В среду, 19 октября, Верховная Рада обратилась к правительству Нидерландов с призывом ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.