Сегодня Рада рассмотрит введение визового режима с Россией (прямая трансляция)

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Парламент будет рекомендовать Кабмину прекратить действие соглашения между правительствами РФ и Украины о "безвизе" для украинцев и россиян от 1997 года как несущее угрозу национальной безопасности Украины в условиях вооруженной агрессии России.

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Также ВР планирует рассмотреть проект закона “Об образовании”.

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект, которым вносятся изменения в некоторые законы Украины об ограничении использования медийной продукции государства-агрессора.

Также парламент рассмотрит законопроекты, касающиеся изменений в бюджет на 2016 год.

Кроме того, ВР планирует рассмотреть изменения в закон о госслужбе, а также изменения ряда населенных пунктов, в частности города Мукачево.

Разговоры об отмене безвизового режима с РФ в Украине активизировались с начала российской военной агрессии на Донбассе и в Крыму. За такое решение высказывался секретарь СНБО Александр Турчинов, по словам которого, еще в 2014 году СНБО принял решение о введении визового режима с Россией и поручил Кабинету министров реализовать это задание.

Вместе с тем с 1 марта 2015 года Кабмин лишь запретил гражданам России въезжать в Украину по внутренним паспортам, но вопрос введения визового режима не рассматривался.

В начале октября 2016 года спикер украинского парламента Андрей Парубий вновь поднял вопрос о необходимости введения визового режима Украины с Россией. Он напомнил, что еще в начале года внес в Раду проект постановления о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России о безвизовом режиме и выразил надежду, что этот вопрос удастся рассмотреть до конца текущей сессии парламента.