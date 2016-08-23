Министерство по оккупированным территориям протестует против пыток Умерова в психдиспансере оккупантов

Об этом говорится в заявлении министерства по поводу незаконного содержания заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и пыток его в стенах симферопольского психоневрологического диспансера, сообщили УНИАН в Украинском кризисном медиа-центре.

«Действия РФ противоречат базовым положениям международного права в сфере защиты прав человека. В частности, Всеобщей декларации прав человека и международным пактам о защите прав человека, Гаагской Конвенции 1904 года, Европейской конвенции о защите прав человека, Конвенции против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство, видов обращения и наказания. В связи с этим рассматривается возможность обращения народных депутатов Верховной рады Украины в Европейский комитет по вопросам предотвращения пыток в Страсбурге с соответствующим заявлением», - говорится в сообщении.

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выступило с инициативой возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к незаконномуудержанию заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и пыткам его в стенах симферопольского психоневрологического диспансера.

«В результате насильственного проведения психиатрической экспертизы и пыток, связанных с лишением Умерова регулярного питания, которое необходимо ему по состоянию здоровья, заместитель Меджлиса крымскотатарского народа находится в критическом состоянии. Адвокаты Умерова заявляют об отсутствии жизненно необходимых условий для стационарного медицинского наблюдения за незаконно заключенным, что может привести к летальному исходу», - говорится в заявлении.