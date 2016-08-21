Защита Умерова заявила о превышении должностных полномочий следователем ФСБ - адвокат

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

«Защита Ильми Умерова подала заявления на имя генпрокурора РФ Чайки, директора ФСБ Бортникова, уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой по фактам незаконного помещения Ильми Умерова на стационарную психиатрическую экспертизу, оказания давления на его лечащих врачей с целью досрочного прекращения госпитализации, по признакам состава преступления "превышение должностных полномочий" в действиях следователя СО УФСБ по Республике Крым и г.Севастополю Скрипки И.», - написал он.

Читайте такжеАдвокат Фейгин: Наша цель в деле Умерова - остановить маховик репрессий

Как сообщал УНИАН, ранее защита сообщила, что направляет обращение в Европейский комитет против пыток в связи с действиями в отношении Умерова представителей ФСБ РФ.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в оккупированном Россией Крыму Киевский районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство о помещаемости заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу.

ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа». «В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет», - заявила Поклонская.

Следователь вручил Умерову подписку о невыезде из оккупированного Крыма.