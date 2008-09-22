ПР сделала первое публичное заявление о начале переговоров

Первый заместитель Председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр ЕФРЕМОВ сообщил на заседании согласительного совета, что фракция официально определила группу депутатов, которые от ее имени будут вести переговоры по созданию коалиции с другими фракциями парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам депутата, определено, что от фракции Партии регионов переговоры с БЮТ будет вести Андрей КЛЮЕВ, с фракцией НУ-НС – Борис КОЛЕСНИКОВ, с фракцией КПУ – Николай АЗАРОВ и с блоком Литвина – Александр ЕФРЕМОВ.

А.ЕФРЕМОВ сказал, что это сообщение делается для того, чтобы фракции ВР знали, «с кем входить в переговорный процесс» относительно создания коалиции в парламенте.

По его словам, фракция Партии регионов хочет, чтобы этот переговорный процесс «был публичным».

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК по поводу этого сообщения ПР отметил, что это «первое публичное заявление начала переговорного процесса о создании коалиции».