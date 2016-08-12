Медведев допустил возможность разрыва дипотношений с Украиной

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что "в истории всякое бывало".

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"Я напомню, что у нас после известных событий оказались разорванными отношения с Грузией. Да и в других случаях происходили разные события. Я бы не хотел, наверное, чтобы это так завершалось, но если другого варианта влияния на ситуацию не останется, президент, наверное, такое решение может принять", — цитирует Дмитрия Медведева российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

При этом он подчеркнул, что подобные решения принимает президент, так как он ведет внешнюю политику государства.

Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что Кремль рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной как ответ на так называемую попытку украинской разведки организовать диверсии в оккупированном Крыму. Как писали “Известия”, одним из вариантов ответа Москвы на действия Киева может стать закрытие российского диппредставительства и отзыв всего дипломатического состава посольства.

“Одним из возможных вариантов жесткого ответа может стать разрыв дипломатических отношений. В Москве этот вариант прорабатывают. Однако последнее слово остается за главой государства, который примет решение на основе собранных данных", - сообщало издание со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом уволил Михаила Зурабова с поста посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов. 29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине.

3 августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня. 4 августа Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Украина решила понизить уровень дипломатического представительства РФ в Киеве. Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщил, что неутверждение в Украине Бабича послом России не свидетельствует о разрыве дипломатических отношений с РФ.