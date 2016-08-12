Геращенко: Москва давно разорвала дипотношения с Украиной

Об этом Геращенко написала в социальной сети Facebook.

"На самом деле Москва давно разорвала дипотношения с Украиной. В ту самую минуту, когда депутаты Госдумы и Совета Федераций в дружном дурном экстазе проголосовали за ввод войск, когда украли у нас Крым и часть Донбасса. Москва разорвала ниточки таких важных человеческих и исторических отношений, когда убила наших ребят на Донбассе, разрушила дома, школы, покалечила тысячи людей, сделала сиротами сотни детей, убила женщин и детей, бросила в эту войну своих солдат, от которых сегодня отказывается, когда через пропаганду отравила мозги миллионов людей и разорвала родственные и дружеские отношения, ведь миллионы людей прекратили общение на фоне истерии про "хунту, фашистов, правый сектор, распятых мальчиков", - заявила Геращенко.

По сообщениям российских СМИ, Кремль рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной как ответ на так называемую попытку украинской разведки организовать диверсии в оккупированном Крыму. Как сообщает издание “Известия”, одним из вариантов ответа Москвы на действия Киева может стать закрытие российского диппредставительства и отзыв всего дипломатического состава посольства. “Одним из возможных вариантов жесткого ответа может стать разрыв дипломатических отношений. В Москве этот вариант прорабатывают. Однако последнее слово остается за главой государства, который примет решение на основе собранных данных", - сообщает издание со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.

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Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом уволил Михаила Зурабова с поста посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине.

3 августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня.

4 августа Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Украина решила понизить уровень дипломатического представительства РФ в Киеве.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщил, что неутверждение в Украине Бабича послом России не свидетельствует о разрыве дипломатических отношений с РФ.