Назначен временный поверенный в делах России в Украине после ухода Зурабова

15:22, 28 июля 2016
Политика
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Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.

мид россия / http://cont.ws/

Об этом УНИАН сообщили в МИД России.

"Временный поверенный в делах России в Украине - Торопов Сергей Львович", - сообщили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине.

Зубаров был назначен послом РФ в Украине в августе 2009 года.

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