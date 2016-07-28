Назначен временный поверенный в делах России в Украине после ухода Зурабова

Об этом УНИАН сообщили в МИД России.

"Временный поверенный в делах России в Украине - Торопов Сергей Львович", - сообщили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине.

Зубаров был назначен послом РФ в Украине в августе 2009 года.