Депутат БЮТ: Ющенко снова наложил вето на законы, принятые 2-5 сентября

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Андрей Портнов заявляет о том, что президент Виктор Ющенко повторно ветировал законы, принятые Верховной Радой 2-5 сентября.

По словам Портнова, в пятницу БЮТ будет требовать, чтобы эти законы подписал спикер парламента.

В комментарии "Украинской правде" А.ПОРТНОВ рассказал, что перед тем, как он в четверг покинул парламент, в аппарат Верховной Рады поступили соответствующие законы с повторным вето президента.

А.ПОРТНОВ подчеркнул, что повторное вето не предусмотрено Конституцией, поэтому такие действия главы государства являются неконституционными.

В частности, по словам депутата, с повторным вето в Верховную Раду вернулись три закона: о временных следственных комиссиях, о дисциплинарном уставе Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины и об организации и порядке деятельности Верховной Рады.

По словам Портнова, Ющенко наложил вето "по формальным причинам – некоторые законы после преодоления вето имели другой регистрационный номер, нежели на момент принятия".