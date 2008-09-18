Союз журналистов: подписка на 2009 г. фактически сорвана

Национальный союз журналистов Украины и Министерство транспорта Украины не достигли согласия в формировании цен на подписку и доставку печатных изданий в 2009 году. Об этом УНИАНу сообщил председатель Союза Игорь ЛУБЧЕНКО.

Министерство транспорта Украины настаивает на 44 процентном повышении, в то время как НСЖУ утверждает, что такое увеличение тарифов не обосновано, и допускает лишь 15 процентное.

«Редакции поставили в глупую ситуацию. Подписная цена на 2009 год была ними сформирована в мае-июне 2008 года, с учетом 15 процентного повышения. В Минтрансе же утверждают, что подписная цена сформирована редакциями с учетом более высокого повышения, о котором издатели были поставлены в известность заранее», - говорит И. ЛУБЧЕНКО.

Между тем, по его словам, даже работники «Укрпочты» до сих пор не знают, какой тариф на подписку следует считать верным.

Свое согласие на 15% повышение тарифов на подписку и доставку печатных изданий в 2009 году Национальный союз журналистов Украины озвучил на пленуме правления в апреле 2008 года. Такое повышение НСЖУ аргументировало, ссылаясь на утверждение Правительства, что в 2008 году уровень инфляции составит 15 %.

Объясняя 60-процентное увеличение тарифов на подписку и доставку печатных изданий в 2008 году, И. ЛУБЧЕНКО, отметил, что НСЖУ дал свое согласие на такое повышение лишь потому, что эти цены в Украине не изменялась с 2001 года.

Говоря о нынешней ситуации, пытаясь достичь согласия с руководством «Укрпочты» НСЖУ провело три встречи, но результатов, по словам председателя НСЖУ, они не принесли. 22 июля он отправил письмо Ю.ТИМОШЕНКО, в котором озвучил свое согласие только на 15% повышение. Письмо, по словам И. ЛУБЧЕНКО, попало в Минтранс, но там с таким повышением не согласились.

Следуя за хронологией событий, отметим, что 31 июля на сайте Министерства транспорта был размещен проект приказа о 50-55 процентном повышении тарифов на подписку и доставку газет и журналов в 2009 году.

9 августа категорическое возражение НСЖУ против повышения тарифов более, чем на 15%, получили первый вице-премьер ТУРЧИНОВ и министр экономики ДАНИЛИШИН.

15 августа вопрос повышения тарифов был обсужден в кабинете Президента Украины, где ЮЩЕНКО предложил создать рабочую группу из представителей Минтранса и Союза журналистов, которой поручил создать меморандум, где должны быть оговорены принципы оплаты.

Таким образом, подписная кампания, которая традиционно стартует 10 сентября, в этом году так и не началась. На сколько процентов повысятся подписные тарифы на 2009 год в итоге, издателям до сих пор не известно.