Грач пожаловался в ООН, ОБСЕ и руководству пока 11 государств

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Леонид ГРАЧ направил в Организацию объединенных наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы и руководителям 11 государств обращение «О грубом нарушении правящим режимом Украины основных конституционных полномочий Автономной Республики Крым».

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе депутата, обращение направлено генеральному секретарю ООН Пан Ги МУНУ, генеральному секретарю Совета Европы Терри ДЭВИСУ, председателю ОБСЕ Карлу де ГУХТУ.

Также, утверждает Л.ГРАЧ, обращение направлено президентам России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Франции и США, премьер-министрам Великобритании, Италии и Канады, федеральному канцлеру Германии и председателю Китайской Народной Республики.

Как сообщал УНИАН, обращение «О грубом нарушении правящим режимом Украины основных конституционных полномочий Автономной Республики Крым» было принято 14 сентября на митинге в Симферополе. Митингующие, в частности, попросили ООН, Совет Европы и ОБСЕ, руководителей ряда государств направить своих представителей в Крым для изучения «фактов грубого попрания норм Конституции Автономной Республики Крым, организации так называемых «инициатив» по ликвидации самой автономии, попрания политических, экономических, культурных прав и свобод граждан, проживающих в Крыму».