Мельниченко хочет устроить сюрприз к юбилейному полету Кучмы

Бывший майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО призывает политические силы пикетировать концерт, посвященный 70-летнему юбилею экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ, который состоится 22 сентября в национальном дворце «Украина».

Об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я обращаюсь ко всем политическим организациям прийти к дворцу «Украина» на 17.00 под таким лозунгом «70 лет – полет нормальный. Пора на посадку», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как известно, 22 сентября в национальном дворце «Украина» состоится благотворительный концерт в честь юбилея Л.КУЧМЫ под лозунгом «70 лет – полет нормальный!».