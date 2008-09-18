Криль увидел, что крымский парламент подыгрывает Москве

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что своими действиями крымские депутаты дестабилизируют ситуацию в автономии.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Депутатам крымского парламента не до проблемм простых крымчан. Вместо ежедневной работы для улучшения социально-экономического состояния в автономии, они отрабатывают сценарий дестабилизации ситуации», - прокомментировал И.КРИЛЬ решение Верховной Рады АРК о необходимости признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

Лидер “Единого Центра” отметил, что «в Крыму годами не решаются проблемы самозахвата земель, развития курортной инфраструктуры, уменьшения уровня безработицы и стабилизации цен на продукты питания».

«Вместо этого, крымские депутаты занимаются вопросами, которые, мягко говоря, выходят за рамки их компетенции. С таким же успехом крымский парламент может давать указания ООН», - сказал народный депутат.

«Украина имеет официальную позицию относительно событий в Грузии, и никто не имеет права спекулировать на этой теме ради своих частных политических интересов. Нельзя допустить, чтобы парламент Крыма работал в интересах наших восточных соседей и забыл о своей основной задаче - решении повседневных проблем жителей Крыма», - сказал лидер “Единого центра”.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября ВР АРК призвала Верховную Раду Украины признать независимость Абхазии и Южной Осетии. За это решение проголосовали 79 депутатов из 90, присутствовавших на заседании (всего в парламенте Крыма 100 депутатов), 8 депутатов были против.