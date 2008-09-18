Яценюк через 15 дней может покинуть кресло без решения ВР

Через 15 дней после подачи заявления об отставке с должности председателя Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК может и без решения парламента прекратить исполнять обязанности.

Об этом сказал в интервью УНИАН первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины Сергей САС (фракция БЮТ).

Он напомнил, что вчера председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК зачитал заявление о своей отставке с должности председателя ВР. С.САС подчеркнул, что заявление подано и до тех пор, пока оно не будет рассмотрено ВР и не будет принято решение, А.ЯЦЕНЮК остается председателем ВР.

По его словам, парламент в соответствии с законодательством Украины должен рассмотреть это заявление не позже 10 дней после его написания.

С.САС подчеркнул, что в случае, если ВР не выносит на рассмотрение парламента этот вопрос, что является нарушением временного регламента, или ВР принимает отрицательное решение по данному вопросу, то через 15 дней со дня написания заявления председатель ВР может прекратить исполнять свои обязанности.

По его словам, такая норма предусмотрена в регламенте и она «страхует председателя Верховной Рады, чтобы мы не могли через процедуру подвязывать его».

«Через 15 дней он может не исполнять свои полномочия и гарантией его социальной защиты является выплата ему заработной платы как народному депутату, члену комитета», - сказал С.САС.